Автомобили в заложниках: история о том, как чужие долги могут парализовать жизнь целой семьи

Жительница Твери столкнулась с абсурдной бюрократической ошибкой, которая поставила под угрозу ее финансовое благополучие. Проблема возникла из-за существования ее полной тезки — женщины с точно таким же именем, фамилией и отчеством, проживающей в Орехово-Зуево. Судебные приставы, ведущие взыскание долгов с однофамилицы, ошибочно идентифицировали тверичанку как должника, пишет REGIONS .

Результатом этой путаницы стало наложение ограничений на имущество ни в чем не повинной женщины. В частности, были заблокированы регистрационные действия с ее автомобилями. Женщина в отчаянии описала ситуацию в соцсетях, отметив, что страдает от этого вся ее семья.

Юрист Гульназ Измайлова дала четкий алгоритм действий для разрешения подобных инцидентов. Первый и главный шаг — незамедлительное обращение в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) с документами, подтверждающими личность. Ключевыми идентификаторами, которые помогут доказать ошибку, являются уникальные данные: номер СНИЛС, ИНН и точная дата рождения, которая обычно отличается даже у полных тезок.

Подать заявление можно двумя способами: через специальную электронную форму на региональном сайте ФССП (Тверской или Московской области — в зависимости от места открытия исполнительного производства) или направив письменное обращение на имя начальника соответствующего отдела приставов. Если в результате ошибки со счета уже были списаны денежные средства, в заявлении необходимо отдельно потребовать их возврата. По закону, после подтверждения факта путаницы приставы обязаны немедленно снять все незаконные ограничения и вернуть деньги.

