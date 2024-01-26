Автомобилист сбил 11-летнюю девочку в Кузбассе

В кузбасском поселке ребенок попал под колеса машины, нарушив правила дорожной безопасности. О происшествии пишет издание «Vse42.ru» .

Инцидент произошел в пгт Яшкино. По данным ГИБДД Кузбасса, 11-летняя школьница неожиданно выскочила на дорогу на улице Чапаевской и оказалась под колесами автомобиля Mazda 6. Иномарка не успела затормозить и ребенок пострадал.

Характер травм юного пешехода не уточняется. Известно, что госпитализация не потребовалась: врачи отправили ребенка на амбулаторное лечение.

Хотя девочка и выскочила на дорогу сама, называть ее виновницей происшествия слишком рано. Это решение уже примут после проверки, в ходе которой установят все детали и обстоятельства ДТП.

Случаев, когда дети неожиданно выходят на дорогу в неположенном месте, очень много. Водителей призывают быть внимательнее на участках у школ и детских садов.

Ранее сообщалось, что в Клину столкнулись легковушка и грузовик. В ходе аварии пострадал человек.