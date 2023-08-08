Автомобилистам Подмосковья напомнили о последствиях вождения в нетрезвом виде

Подмосковная Госавтоинспекция подготовила серию карточек о недопустимости садиться за руль в состоянии опьянения. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

Вождение в нетрезвом виде является риском попасть в дорожно-транспортное происшествие и навредить себе и другим участникам движения, напомнили в областном Минтрансе и Госавтоинспекции региона.

В ведомствах подчеркнули, что следует отказаться от поездок в качестве водителя, если алкоголь был употреблен восемь часов назад или позже. Даже небольшая порция спиртного мешает управлять автомобилем. Нетрезвый водитель хуже видит, не замечает пешеходов, дорожные знаки и другие транспортные средства. Также у человек, который находится в состоянии опьянения, замедлена реакция. Такие водители могут путать педали, плохо рассчитывать дистанцию и намеренно рисковать.

Если вы заметили нетрезвого человека за рулем, то следует сообщить об этом по единому номеру 112 или телефону доверия подмосковного главка МВД — 8-495-692-70-66. При звонке необходимо назвать улицу или приметы места, где был замечен нарушитель, направление его автомобиля, а также цвет, номер, марку, модель и особенные приметы транспортного средства.

Фото: [ Госавтоинспекция Подмосковья ]

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркивал, что безопасность жителей Московской области является абсолютным приоритетом.