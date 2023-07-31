Автомобилистам Подмосковья рассказали о дорожной обстановке этим утром

Утром в понедельник на дорогах Подмосковья относительно свободно, загруженность составляет всего три балла, сообщила пресс-служба областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

Сейчас основные заторы в сторону столицы наблюдаются на Пятницком, Щелковском, Варшавском, Ленинградском, Можайском, Каширском и Носовихинском шоссе, а также на трассах «Крым», «Дон», «Балтия», «Беларусь», «Урал» и А-105.

По данным регионального Минтранса, сегодня в Московской области не ожидается осадков. Водителей призвали быть внимательными при перестроениях, не совершать обгонов в запрещенных местах, а также соблюдать скоростной режим.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что к осени в Мытищах будет достроена дорога «Осташковское шоссе — деревня Ульянково».