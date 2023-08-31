Автомобилистам Подмосковья рассказали о дорожной обстановке утром в четверг

Сегодня утром на дорогах Подмосковья зафиксировано свыше 892 тысяч автомобилей, загруженность оценивается в четыре балла, сообщила пресс-служба областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

Основные затруднения движения сейчас наблюдаются на Ленинградском, Пятницком, Варшавском, Каширском, Калужском, Носовихинском и Щелковском шоссе в сторону столицы, а также на трассах «Дон», «Крым», «Волга», «Урал», «Беларусь», «Холмогоры» и А-105.

Водителей призвали быть внимательными за рулем, а также соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев запустил обновленную подстанцию «Пахра» в подмосковном Домодедово.