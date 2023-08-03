Автомобилистам Подмосковья рассказали о дорожной обстановке утром в четверг

Утром в четверг на дорогах Подмосковья зафиксировано свыше 878 тысяч автомобилей, загруженность оценивается в три балла, сообщила пресс-служба областного Минтранса.

Сейчас небольшие заторы наблюдаются на Ленинградском, Варшавском, Пятницком, Носовихинском, Волоколамском, Можайском и Щелковском шоссе в сторону столицы, а также на трассах «Дон», «Волга», «Урал» и «Беларусь».

Водителей призвали соблюдать скоростной режим, не отвлекаться во время движения на телефон и быть предельно внимательными при перестроениях.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что к сентябрю будет достроена дорога «Осташковское шоссе — деревня Ульянково».