Автомобилистам Подмосковья рассказали о дорожной обстановке утром в четверг
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Утром в четверг на дорогах Подмосковья зафиксировано свыше 878 тысяч автомобилей, загруженность оценивается в три балла, сообщила пресс-служба областного Минтранса.
Сейчас небольшие заторы наблюдаются на Ленинградском, Варшавском, Пятницком, Носовихинском, Волоколамском, Можайском и Щелковском шоссе в сторону столицы, а также на трассах «Дон», «Волга», «Урал» и «Беларусь».
Водителей призвали соблюдать скоростной режим, не отвлекаться во время движения на телефон и быть предельно внимательными при перестроениях.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что к сентябрю будет достроена дорога «Осташковское шоссе — деревня Ульянково».