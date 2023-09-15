Автомобилистам Подмосковья рассказали о дорожной обстановке утром в пятницу

Этим утром на дорогах Подмосковья зафиксировали свыше 924 тысяч автомобилей. Загруженность оценивается в четыре балла.

Основные затруднения движения сейчас наблюдаются на Ленинградском, Калужском, Киевском, Можайском, Каширском, Пятницком, Носовихинском, Новорижском, Варшавском и Щелковском шоссе в сторону столицы, а также на трассах «Холмогоры», «Урал», «Волга», «Дон», «Крым», «Беларусь» и А-105, сообщила пресс-служба областного Минтранса.

В ведомстве призвали водителей быть предельно внимательными, особенно в местах притяжения пешеходов, а также соблюдать скоростной режим.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отмечал важность запуска движения по участку трассы М-12 «Москва — Казань».