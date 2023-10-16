Автомобилистам Подмосковья рассказали о дорожной обстановке утром в понедельник

Этим утром на дорогах Московской области зафиксировали свыше 960 тысяч машин, загруженность оценивается в четыре балла, сообщила пресс-служба Минтранса региона.

Так, основные затруднения движения сейчас наблюдаются на Ленинградском, Пятницком, Щелковском, Варшавском, Носовихинском и Рублево-Успенском шоссе в сторону столицы, а также на трассах «Дон», «Крым», «Урал», «Беларусь», «Холмогоры», «Волга» и А-105.

Водителей призвали быть предельно внимательными вблизи мест притяжения пешеходов, также автомобилистам напомнили о соблюдении скоростного режима.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о концессионных проектах дорожного строительства в Московской области.