Автомобилистам Подмосковья рассказали о дорожной обстановке утром в среду

Этим утром на дорогах Подмосковья зафиксировано свыше 760 тысяч автомобилей, загруженность оценивается в четыре балла.

Как сообщила пресс-служба областного Минтранса со ссылкой на данные регионального Центра безопасности дорожного движения, сейчас основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Киевском, Щелковском, Каширском, Пятницком, Калужском, Можайском, Варшавском, Новорижском, Носовихинском и Осташковском шоссе в сторону столицы. Также небольшие заторы есть на трассах «Беларусь», «Крым», «Урал», «Волга», «Дон», «Холмогоры» и А-105.

Водителей призвали неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, в том числе требования дорожных знаков.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области после капитального ремонта открыли три автостанции.