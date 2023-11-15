Автомобилистам Подмосковья рассказали о дорожной обстановке утром в среду

Утром в среду на дорогах Подмосковья зафиксировано более 820 тысяч автомобилей, загруженность оценивается в четыре балла, сообщила пресс-служба областного Минтранса со ссылкой на данные регионального Центра безопасности дорожного движения.

Сейчас небольшие заторы наблюдаются на Ленинградском, Щелковском, Калужском, Киевском, Пятницком, Каширском, Варшавском, Носовихинском, Осташковском, Можайском и Новорижском шоссе в сторону столицы, а также на трассах «Дон», «Урал», «Крым», «Беларусь», «Волга», «Холмогоры» и А-105.

Водителям напомнили о необходимости неукоснительно соблюдать требования дорожных знаков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что с начала года в регионе отремонтировали почти две тысячи километров дорог.