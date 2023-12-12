Автомобилистам Подмосковья рассказали о дорожной обстановке утром во вторник

Этим утром на дорогах Московской области зафиксировано около 600 тысяч автомобилей, загруженность оценивается в пять баллов.

Основные затруднения движения сейчас наблюдаются на Ленинградском, Каширском, Киевском, Пятницком, Калужском, Щелковском, Можайском, Варшавском, Новорижском и Носовихинском шоссе в сторону столицы, сообщила пресс-служба подмосковного Минтранса со ссылкой на данные Центра безопасности дорожного движения региона.

Также заторы есть на трассах «Беларусь», «Крым», «Дон», «Волга», «Урал», «Холмогоры» и А-105.

Водителей призвали соблюдать на дорогах аккуратность, дистанцию и скоростной режим, а также не совершать резких маневров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что работы по ликвидации последствий снегопада в Подмосковье находятся в зоне особого внимания.