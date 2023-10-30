Автомобилистам Подмосковья рассказали о дорожной обстановке в понедельник утром

Этим утром на дорогах региона зафиксировано почти восемьсот тысяч автомобилей. Загруженность оценивается в четыре балла, сообщила пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на данные областного Центра безопасности дорожного движения.

Сейчас основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Пятницком, Щелковском, Киевском, Калужском, Каширском, Варшавском, Можайском, Носовихинском и Рублево-Успенском шоссе в сторону столицы, а также на трассах «Беларусь», «Крым», «Волга», «Урал», «Дон», «Балтия», «Холмогоры» и А-105.

Водителей призвали быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать ПДД.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в Московской области.