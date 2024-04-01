Автомобилистам Подмосковья рассказали о дорожной обстановке в регионе этим утром

Утром в понедельник на дорогах Подмосковья зафиксировано почти девятьсот тысяч автомобилей, загруженность оценивается в четыре балла.

Как сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, сейчас основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Киевском, Можайском, Пятницком, Калужском, Варшавском, Щелковском, Волоколамском, Каширском, Новорижском и Носовихинском шоссе.

Также заторы есть на трассах «Беларусь», «Крым», «Волга», «Дон» и «Холмогоры», утонили в ведомстве.

Водителей призвали быть внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также не совершать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о вариантах решения проблемы с пробками на Щелковском шоссе.