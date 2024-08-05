Автомобилистам Подмосковья рассказали о дорожной обстановке в регионе этим утром

Утром в понедельник загруженность дорог в Подмосковье оценивается в четыре балла, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Сейчас основные затруднения движения в сторону столицы наблюдаются на Ленинградском, Каширском, Калужском, Варшавском, Боровском, Волковском, Щелковском, Носовихинском шоссе и на шоссе Энтузиастов. Также заторы есть на трассах «Дон» и «Крым».

Всего на дорогах региона этим утром зафиксировано свыше миллиона автомобилей. Водителей призвали быть предельно внимательными и аккуратными.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что дорогу от Павловской Слободы до трассы М-9 планируют открыть досрочно.