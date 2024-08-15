Автомобилистам Подмосковья рассказали о дорожной обстановке в регионе утром в четверг

Этим утром на дорогах Подмосковья зафиксировано свыше 950 тысяч автомобилей, загруженность оценивается в четыре балла.

Сейчас основные затруднения движения в сторону столицы наблюдаются на Варшавском, Ленинградском, Калужском, Каширском, Волоколамском, Минском, Пятницком, Киевском, Щелковском, Носовихинском шоссе и на шоссе Энтузиастов, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Также заторы есть на трассах «Крым», «Балтия» и «Дон», уточнили в ведомстве.

Водителей призвали соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что движение по первому участку Южно-Лыткаринской автодороги откроют уже в декабре.