Автомобилистам Подмосковья рассказали о дорожной обстановке в регионе утром в четверг

Этим утром на дорогах Подмосковья зафиксировали более 860 тысяч автомобилей, загруженность оценивается в четыре балла.

Как сообщила пресс-служба областного Минтранса со ссылкой на данные регионального Центра безопасности дорожного движения, небольшие заторы наблюдаются в сторону столицы на Ленинградском, Киевском, Пятницком, Щелковском, Калужском, Каширском, Варшавском, Можайском и Носовихинском шоссе, а также на трассах «Крым», «Беларусь», «Дон», «Урал», «Волга» и «Холмогоры».

В ведомстве напомнили, что сегодня в Московской области ожидаются дожди. Водителей призвали быть аккуратными на дорогах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье после капитального ремонта открыли три автостанции – в Пушкино, Лыткарино и Подольске.