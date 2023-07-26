Автомобилистам Подмосковья рассказали о дорожной обстановке в регионе утром в среду

Сегодня утром на дорогах Подмосковья свободно, загруженность оценивается всего в два балла. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

Основные затруднения движения сейчас наблюдаются на Ленинградском, Носовихинском, Щелковском, Пятницком, Можайском и Каширском шоссе в сторону столицы, а также на трассах «Балтия», «Волга», «Беларусь», «Урал», «Дон» и А-105, уточнили в ведомстве.

Автомобилистам напомнили, что в среду в Московской области ожидаются дожди. Водителей призвали не отвлекаться за рулем на мобильные телефоны, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о реализации концессионных проектов дорожного строительства в Московской области.