Автомобилистам Подмосковья рассказали о дорожной обстановке в среду утром

Сегодня утром на дорогах Подмосковья зафиксировано свыше 914 тысяч автомобилей, загруженность составляет всего три балла, сообщила пресс-служба областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

Основные заторы сейчас наблюдаются на Ленинградском, Пятницком, Щелковском, Носовихинском и Егорьевском шоссе в сторону столицы, а также на трассах «Крым» и «Холмогоры», уточнили в ведомстве.

Автомобилистов призвали быть внимательными на дорогах, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что участок трассы М-12, который будет пролегать по территории Подмосковья, сдадут досрочно — до конца текущего года.