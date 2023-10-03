Автомобилистам Подмосковья рассказали о текущей обстановке на дорогах региона

Вечером во вторник загруженность дорог в Подмосковье оценивается в пять баллов, сообщила пресс-служба областного министерства транспорта.

Основные затруднения движения сейчас наблюдаются на Ленинградском, Ярославском, Пятницком, Дмитровском, Новорязанском, Новорижском, Носовихинском, Пироговском и Рублево-Успенском шоссе, уточнили в ведомстве.

Автомобилистов призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также быть внимательными в местах притяжения пешеходов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о ключевых транспортных проектах Подмосковья.