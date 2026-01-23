Автомобилистам рассказали о плюсах и минусах газового топлива

Рост цен на традиционные виды топлива заставляет часть автомобилистов рассматривать установку газобаллонного оборудования как способ снизить расходы. Специалисты сертифицированных сервисных центров рассказали « Ленте.ру » о реальных плюсах и минусах перехода на газ.

Главным аргументом в пользу ГБО остается стоимость топлива: газ обходится примерно вдвое дешевле бензина. Кроме того, он обладает высоким октановым числом, что снижает риск детонации и уменьшает нагрузку на двигатель. При сгорании газ не образует нагара, благодаря чему мотор дольше сохраняет чистоту, а ресурс масла и свечей зажигания увеличивается.

Дополнительным преимуществом считается наличие двух топливных систем. Это расширяет запас хода и позволяет продолжить движение при отказе бензонасоса. Газ также относится к более экологичным видам топлива, поскольку при его использовании образуется меньше вредных выбросов.

Однако специалисты обращают внимание и на недостатки. В России по-прежнему ограничено количество газовых заправок, что иногда требует отклонения от маршрута, а процесс заправки занимает больше времени. При этом расход газа на 10–20% выше, чем у бензина, что снижает экономический эффект.

Также необходимо учитывать затраты на установку оборудования, которые могут составлять от 40 до 150 тыс. рублей, и обязательное регулярное обслуживание. Еще одним минусом является размещение баллона: метановые резервуары часто уменьшают полезный объем багажника или ухудшают развесовку автомобиля.

Отдельный риск связан с повышенной температурой выхлопа при работе на газе, что на некоторых современных моделях может ускорить износ каталитического нейтрализатора и привести к повреждению двигателя.

Ранее сообщалось, что резчикам шин на парковке у ТЦ в Воскресенске грозит статья УК.