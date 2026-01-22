Шинные потрошители в Воскресенске: на парковке ТЦ методично «казнят» автомобили

Череда странных и дорогостоящих инцидентов взволновала автомобилистов Воскресенска. Как сообщает REGIONS , на парковке возле торгового центра в Новлянском микрорайоне неизвестные лица систематически повреждают шины припаркованных машин.

Уже несколько случаев «шинкования» колес заметили в подмосковном городе. Предупреждения от пострадавших водителей, появившиеся в социальных сетях, указывают на целенаправленный характер действий, однако мотивы «карателей» остаются неясными. Учитывая снежную обстановку и забитость парковок, логика хулиганов не ясна.

С правовой точки зрения, как поясняет местный юрист Вячеслав Вдовченко, подобные действия квалифицируются как умышленная порча чужого имущества. Ответственность за это предусмотрена статьей 167 Уголовного кодекса РФ. Наказание для злоумышленников может варьироваться от крупного штрафа, достигающего 40 тысяч рублей, до исправительных работ, ареста или даже лишения свободы на срок до двух лет. Также пострадавшая сторона имеет право взыскать материальный ущерб в гражданском порядке.

Практическая рекомендация для автомобилистов: в первую очередь необходимо зафиксировать повреждения с помощью фото- и видеосъемки, запечатлев общий план машины на парковке и детали испорченных шин. Собранные материалы вместе с заявлением следует предоставить в полицию для возбуждения уголовного дела. Эти шаги не только повышают шансы на поимку вандалов, но и необходимы для последующего взыскания ущерба через суд.

Специалисты также советуют по возможности парковаться на освещенных и просматриваемых участках, где выше вероятность наличия камер наблюдения.

