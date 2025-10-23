Автомобилисты сталкиваются с дефицитом бензина в Монголии

Автомобилисты из Бурятии сообщают о дефиците бензина в Монголии. Гид Александр Батоевич рассказал, что часть автозаправочных станций закрыта, а на работающих образуются большие очереди, что осложняет поездки по стране, передает « Байкал-Daily ».

По информации Батоевича, ему удалось заправить лишь половину бака после получасового ожидания, около двадцати других водителей остались без топлива. Один знакомый простоял в очереди три часа, но бензин закончился прямо перед ним.

Специалисты и гид советуют туристам заранее запасаться горючим, используя дополнительные канистры или устанавливая резервный бак, чтобы избежать проблем в пути.

Ранее сообщалось, что АЗС в России начали разбавлять бензин ради сохранения цен.