Автомобильная газонаполнительная станция появится в Домодедово
Фото: [Пресс-служба Главгосстройнадзора МО]
В городском округе Домодедово возведут автомобильную газонаполнительную компрессорную станцию, разрешение на строительство выдало Главное управление государственного строительного надзора Московской области.
Застройщиком выступает ООО «Ванкорское УТТ». Площадь новой станции составит 568 квадратных метров, там одномоментно смогут заправляться шесть автомобилей. Завершение работ запланировано на сентябрь 2024 года, после открытия станции в округе создадут 10 рабочих мест. Проект будет сопровождать менеджер Центра Содействия Строительству при Правительстве Московской области.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов тщательно следить за работой котельных.