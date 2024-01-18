Автомобильная газонаполнительная станция появится в Домодедово

Застройщиком выступает ООО «Ванкорское УТТ». Площадь новой станции составит 568 квадратных метров, там одномоментно смогут заправляться шесть автомобилей. Завершение работ запланировано на сентябрь 2024 года, после открытия станции в округе создадут 10 рабочих мест. Проект будет сопровождать менеджер Центра Содействия Строительству при Правительстве Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов тщательно следить за работой котельных.