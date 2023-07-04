Автомойка, хостел и котельная появятся на территории гольф-клуба «Раево» в Одинцово

На территории гольф-клуба «Раево Гольф» в Одинцовском округе продолжается возведение котельной, мощность которой составит почти 2 мВт. Сегодня сотрудники областного Главгосстройнадзора проверили, как строители завершили подготовительные работы на объекте.

В ведомстве уточнили, что на территории также построят хостел для персонала, мастерскую-ангар, где будут хранить и ремонтировать спецтехнику, и автомойку, рассчитанную на пять постов. Помимо этого, здесь также появится склад сельскохозяйственной техники и строительных материалов. Все объекты построят в третьем квартале следующего года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что малый бизнес позволяет обеспечивать почти 25% дохода бюджета региона.