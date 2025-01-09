Автомойка полыхает на 500 «квадратах» на севере Москвы

В Северном административном округе Москвы произошло возгорание в одноэтажном здании и на прилегающей к нему автомойке. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по городу Москве.

Как уточнили в экстренных службах, пожар происходит на Коровинском шоссе. Площадь возгорания в настоящее время составляет 500 квадратных метров.

«С огнем борются 37 специалистов и 10 единиц техники. Тушение продолжается», — сообщили корреспонденту «Подмосковье Сегодня».

На данный момент сотрудники пожарной службы смогли ограничить распространение огня и локализовать пламя. Информация о причинах возгорания и пострадавших пока отсутствует.

Ранее сообщалось о том, что в Татарстане при тушении пожара обнаружили тела шести мужчин.