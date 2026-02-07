Автопарк в заложниках: что происходит на рынке после резкой остановки поставок авто из Китая

Поставки новых автомобилей из Китая в Россию полностью прекратились с начала года. Причиной стало введение новых экспортных правил, которые требуют от автопроизводителей официального подтверждения возможности послепродажного обслуживания для машин, вывозимых в течение первых 180 дней с момента регистрации. Об этом пишет ufocar.

Ранее экспортеры использовали схему, при которой автомобили для внутреннего рынка Китая быстро регистрировались и снимались с учета для немедленного вывоза. Теперь же такие машины, формально считающиеся подержанными, должны «выстоять» положенные полгода, прежде чем их можно будет отправить за рубеж. По словам вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, это ответ китайских властей и производителей на массовый вывоз новых машин, часто купленных со скидками для местных дилеров.

Дилеры подтверждают, что с 1 января не было ввезено ни одного автомобиля 2026 модельного года. Все, что сейчас есть в продаже — это машины 2025 года, зарегистрированные в Китае еще в декабре. Представитель компании Evocars Денис Блинов отметил, что до 80% экспортеров могут потерять возможность работать без прямого разрешения заводов-изготовителей.

Остановка поставок уже начала влиять на рынок. Ожидается постепенный рост цен и дефицит популярных моделей, включая электромобили Zeekr, а также Nissan и Mazda. Наиболее уязвимой эксперты называют Mazda CX-5, которая активно продавалась в прошлом году. Часть этих автомобилей уже находится у границы, но не может быть вывезена.

Парадоксальным образом новые ограничения подстегнули рост цен на подержанный рынок. Стоимость машин 2021–2023 годов выпуска с двигателями до 160 л. с. уже выросла на 150–200 тысяч рублей. Дилеры прогнозируют, что основная волна подорожания новых автомобилей настигнет рынок после распродажи остатков, ввезенных до вступления новых правил в силу.

