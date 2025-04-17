Патриотический автопробег «Города-герои — города героев» состоится этой весной. Мероприятие проведут в рамках празднования юбилеев со дня присвоения населенным пунктам званий города-героя и крепости-героя, а также 9 Мая.

Участниками мероприятия станут Герои России и Советского Союза, депутаты Мосгордумы и представители молодежи. Они посетят 17 регионов в России и три в Белоруссии.

Старт автопробегу дадут 29 апреля в столице. Машины отправятся по трем маршрутам: Северному, Западному и Южному. Первый будет пролегать через Мурманск и Санкт-Петербург, второй — через Брест, Минск и Смоленск, третий — через Севастополь, Керчь, Новороссийск, Волгоград и Тулу.

Финальной точкой всех трех маршрутов станет Москва 8 мая. В этот день 60 лет назад Москва, Санкт-Петербург, Севастополь и Волгоград получили звания городов-героев, а Брестская крепость — звание крепости-героя.

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