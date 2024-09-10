Автор стихов сборника «ПоэZия русской зимы» Инна Кучерова на тематической пресс-конференции RT вспомнила, как посетила Авдеевку, отвезла туда гуманитарную помощь и пообщалась с местными жителями.

Авдеевка в Ясиноватском районе ДНР получает поддержку и помощь неравнодушных жителей России, среди которых — талантливая поэтесса Инна Кучерова. Она читала стихи для жителей населенного пункта, которым привезла гумпомощь. Одна из местных жительниц призналась, что слушала донецкое радио и там впервые познакомилась с творчеством Кучеровой и ее «ПоэZией русской зимы».

«Я начинаю читать стихи, и вдруг одна женщина рыдает, просто как ребенок, подходит, меня обнимает и говорит: «А вы знаете, я вас узнала по голосу», — вспоминает Кучерова.

Примечательно, что также на пресс-конференции RT, посвященной сборнику, Захар Прилепин предложил включить изучение стихотворений «ПоэZии русской зимы» в школах и высших учебных заведениях.

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