Автор хитов Пугачевой Зацепин поделился секретом долголетия

Народный артист РФ Александр Зацепин, создавший культовые хиты для фильмов и примадонны, Композитору уже 98 лет, а он творит до сих пор. Он рассказал корреспонденту URA.RU , в чем секрет его долголетия и вдохновения.

Зацепин рассказал, что горит работой, но не забывает про отдых. По его словам, это как кислород, без которого жить невозможно. И именно желание работать поддерживает в нем тонус. Сочиняет композитор каждый день, в основном эстрадные песни.

Но, как отметил Александр Сергеевич, он придерживается распорядка дня и строго следит за своим рационом. Ведет здоровый образ жизни.

«Восемь часов сна мне лично необходимы. Когда человек много работает, нужно полноценное восстановление. Конечно, генетика тоже очень важна. Я считаю, что она у меня хорошая. С утра делаю зарядку обязательно. В моем возрасте она необходима. У меня есть комплекс упражнений, который я выполняю. Зарядка длится около 30 минут. Я сейчас, как автомобиль старый: завести очень сложно. Потом он начинает дымить, коптить, прогревается и идет хорошо. Так и со мной», — рассказал артист.

Также Зацепин старается обходиться без соли и сахара, снизил потребление жареного и жирного. За качеством жизни 98-летнего артиста также стоит общение с друзьями, в том числе и звездными.

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