Мосгорсуд установил антироссийскую пропаганду в концертах Галкина*

Юморист и телеведущий Максим Галкин*, бежавший из РФ и ныне проживающий на Кипре со своей супругой, певицей Аллой Пугачевой, использует свои концерты за рубежом для проплаченной Западом антироссийской пропаганды, указано в судебных материалах Мосгорсуда по апелляции на признание иноагентом, которые цитирует РИА Новости.

Также сообщается, судом установлено, что во время своих выступлений артист систематически распространяет недостоверные сведения о спецоперации на Украине и Вооруженных силах Российской Федерации.

«Максим Галкин на концертах поднимает вопросы, связанные с внутренней и внешней политикой РФ. Это свидетельствуют об иностранной поддержке осуществляемой административным истцом политической деятельности путем предоставления ему площадки для распространения соответствующих взглядов», — указывается в судебном решении.

Напомним, с осени 2022 года юморист Максим Галкин* внесен в список иноагентов, который пытается периодически оспорить. Первая и вторая судебные инстанции уже отклонили его апелляции. В настоящее время беглый телеведущий подал исковую жалобу в российский Верховный суд.

Ранее мы писали, что Земфира* обжаловала в Верховном суде РФ отказ исключить ее из реестра иноагентов.

* — физическое лицо, исполняющее функции иноагента в России.