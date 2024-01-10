Автор иска на миллиард рублей к Ивлеевой повторно обратится в суд

Александр Иншаков не намерен сдаваться после того, как Хамовнический районный суд Москвы вернул иск в отношении блондинки. Об этом актер рассказал KP.RU .

Звезда «Бригады» заявил, что будет настаивать на наказании Анастасии Ивлеевой, устроившей развратную вечеринку. Известно, что иск был коллективным: поддержали его многие общественники, возмутившиеся поведением звезд. Однако суд отказал рассматривать заявление, ведь не было доказано, что ведущая проживает именно в Хамовниках.

«Все будет доведено до конца. Прощать такие вещи нельзя. Из-за этой скандальной истории вся страна встала на уши. Мы узнаем, где она проживает, и подадим по-новому...», — ответил журналистам Иншаков.

По мнению кинопродюссера, участников этой вечеринки нужно зачищать на телеканалах, запрещать в проектах, а также нанести им максимальный материальный ущерб. Только так можно проучить скандалистов, считает Иншаков. Именно в связи с этим и был подан иск на миллиард рублей в отношении Ивлеевой.

Напомним, что скандал с селебрити вышел грандиозный: гостям вечера пришлось извиняться и искуплять вину благотворительностью. В ней уже участвует Киркоров, Лолита и Собчак.