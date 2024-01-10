Оскандалившаяся Лолита помогает Собчак после «голой» вечеринки

Исполнительница «На Титанике» раскаялась за участие в развратной тусовке Ивлеевой, однако решила не ограничиваться словами. Она скооперировалась со светской львицей Ксенией Собчак и обратилась к россиянам, сообщает издание «Утро.ру» .

Вечеринка «almost naked» Насти Ивлеевой прошла в ночь на 21 декабря 2023 года, но скандал после этого все еще не закончился. Звезд, пришедших на тусовку, стали массово вырезать из шоу и неохотно звать на передачи. Знаменитость стали приносить извинения за оголения и разврат, а некоторые даже разбирались с ситуацией в полиции. Суды все еще идут в отношении Ивлеевой, с которой хотят стрясти солидную сумму.

Звезды раскаиваются как могут: им предлагали искупить вину, сделав что-то полезное для страны. Например, помочь участникам СВО или пустить деньги с мероприятия на благотворительность. Киркоров выбрал последнее, и направил средства на помощь пострадавшим от обстрелов в Белгородской области. Идею легко подхватила и Ксения Собчак, а ей начали помогать другие звезды. В частности коллега Лолита Милявская призвала поучаствовать в акции журналистки.

«Если кто-то хочет помочь – у Ксении все очень прозрачно», – подчеркнула Лолита Милявская в сети.

По словам певицы, знаменитости и раньше помогали россиянам разными способами, но просто не афишировали это и скромничали. Сейчас же ситуация развернулась для них плохо, и требуется срочно отбелить свою репутацию.

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