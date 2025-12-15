Автор книги о трагедии Дятлова посоветовал туристам на Ослянке спуститься ниже и развести костер

Пока поисковые группы продолжают масштабную операцию в Пермском крае, известный специалист обратился к пропавшим туристам с советами по выживанию в суровых зимних условиях. Мастер спорта по туризму и автор книги «Тайна гибели группы Дятлова» Евгений Буянов в интервью aif.ru подробно объяснил, какие действия сейчас критически важны для группы из 13 человек, потерявшихся в районе горы Ослянка.

По мнению эксперта, основной причиной инцидента стало резкое ухудшение погодных условий.

«Туристы заблудились, так как испортилась погода, то есть в какой-то момент свернули не туда», — констатировал Буянов.

В день исчезновения, 13 декабря, у подножия горы Ослянка бушевала метель, что привело к практически нулевой видимости. Эксперт, имеющий глубокое понимание экстремальных ситуаций в дикой природе, дал четкий алгоритм действий.

«Сейчас им нужно опуститься пониже в лес, так как там ветер слабее, чем на открытых местах повыше в горах. Важно принять защитные меры: установить ветрозащитные стенки — шалаш сделать, развести костер, чтобы отогреться. Многое зависит от того, какое у туристов снаряжение, есть ли тот же топор, в какой они одежде и обуви, есть ли провизия», — отметил исследователь.

Буянов подчеркнул, что успех спасательной операции напрямую зависит не только от работы профессионалов, но и от грамотного поведения самих пропавших.

«Если люди ведут себя неправильно по каким-то причинам, тогда у них могут появиться очень серьезные проблемы. Большое значение здесь играет выдержка и умение оставаться с холодной головой в критической обстановке», — резюмировал собеседник издания.

Напомним, группа из 15 человек отправилась на снегоходах из поселка Средняя Усьва 13 декабря 2025 года. Двое участников вернулись, а судьба остальных 13 человек остается неизвестной. В поисках задействованы силы МЧС и волонтерские отряды.

Ранее сообщалось, что у пропавших на горе Ослянка туристов могло закончиться топливо.