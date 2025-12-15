У пропавших на горе Ослянка туристов могло закончиться топливо, заявили в спасательных службах

Поисково-спасательная операция на горе Ослянка в Пермском крае продолжается. Основная версия, которую сейчас проверяют спасатели, заключается в том, что у группы из 13 туристов, передвигавшихся на снегоходах, могло закончиться топливо. Об этом сообщили в Telegram-каналах.

В соответствии с этой версией, волонтеры и профессиональные поисковики выехали проверять дом рыбака и охотника в этой местности. Существует вероятность, что туристы, оказавшись без горючего, решили переждать там сильную метель, обрушившуюся на регион.

По оперативным данным, спасательные подразделения выдвинулись в сторону охотничьего хозяйства «Ослянское».

Ранее поисковикам удалось зафиксировать сигнал мобильных телефонов группы в районе реки Сухой, однако после этого след мог быть утерян. Предполагается, что компания могла продолжить движение вокруг горы Ослянка в направлении заброшенной деревни Большая Ослянка, где на поляне часто останавливаются путешественники.

Для повышения эффективности поисков волонтерами была составлена детальная карта местности. Спасатели методично прочесывают каждый квадрат, отмечая проверенные зоны.

К масштабной операции, которая длится уже вторые сутки, привлечено 46 единиц техники и более 100 человек, включая 25 волонтеров на снегоходах. Отмечается, что пропавшая группа из Екатеринбурга и Верхней Пышмы, отправившаяся в путь 13 декабря от гостевого дома «Ослянка House», не была зарегистрирована в МЧС.

