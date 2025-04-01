Автор подкаста из Томска высказалась о схеме с покупкой жилья на деньги бойцов СВО

Автор подкаста о недвижимости Дарья рассказала RT про общение с риелтором, которая заикнулась про некую схему с покупкой жилья на деньги погибших бойцов СВО.

По словам Дарьи, слова риелтора не являлись серьезными, а скорее были предупреждением и «черным юмором». Автор подкаста также отметила, что человек «никак не хотел обидеть» и под роликом уточняли, что запись для ознакомительного прослушивания.

Дарья отметила, что была вынуждена удалить ролик через два часа после публикации. Собеседница из подкаста не выходит на связь после заявлений.

Напомнили, что риелтор рассказала про схему покупки квартиры на деньги погибших участников СВО. По ее словам, такой метод обогащения подходит для женщин за 30 лет.

Эти слова риелтора возмутили депутата Госдумы Виталия Милонова. Он призывал проверить женщину и ее слова.

Ранее риелтор спрогнозировала распространение в РФ западного тренда сдавать пустые квартиры.