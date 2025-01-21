Автора инициативы о присвоении Шатунову звания Народного артиста нашли на СВО

Сенатор Совфеда РФ Айрат Гибатдинов сообщи сайту aif.ru , что инициатива о присвоении артисту Юрию Шатунову звания Народного поступила от фаната, служащего в зоне спецоперации.

Умершему певцу Юрию Шатунову захотели присвоить звание Народного артиста России. Соответствующее письмо поступило главе Минкульта страны. Как отметил Айрат Гибатдинов, предложение поступило от бойца из 104-й десантно-штурмовой дивизии Андрея Тарасова. Просьбу военный озвучил, когда сенатор посетил участников СВО после праздников.

«Я думаю, что миллионы жителей нашей страны, даже после смерти Шатунова, даже после того, как он долгое время не выступал, слушают и поют его песни, используют в различных кинофильмах. Я думаю, что это было бы правильно. Несколько поколений уже выросло на его песнях», — отметил сенатор.

Напомним, артиста Юрия Шатунова не стало 23 июня 2022 года. Звезды не стало в возрасте 29 лет из-за острой сердечной недостаточности. Обострение случилось на отдыхе с друзьями.

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