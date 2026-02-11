Автосалон навязал каско: как заставить автосалон вернуть деньги за навязанную страховку

Автомобильные юристы обращают внимание покупателей на возможность возврата средств за страховые продукты, которые нередко включаются в пакет документов при продаже нового автомобиля. Речь идет о случаях, когда страховка каско или ОСАГО оформляется как обязательное условие, хотя с правовой точки зрения таковым не является. Об этом пишет carexpo со ссылкой на Motor.

Как поясняют эксперты, сам факт навязывания страховки от партнерской компании дилера не является основанием для расторжения основного договора купли-продажи автомобиля. Однако существует юридический механизм, позволяющий оспорить и расторгнуть именно договор добровольного страхования, вернув уплаченную за полис сумму. Ключевым аргументом может стать отсутствие свободного, осознанного выбора потребителя при подключении данной услуги.

Особую осторожность следует проявлять при оформлении автокредита. В кредитном договоре может быть закреплено условие об удорожании ставки или о его заключении исключительно при наличии полиса каско. Такую связь необходимо внимательно изучить, поскольку в ряде случаев ее также можно оспорить как навязанную услугу.

Напомним, что для покупателя сохраняются и другие защитные механизмы. В течение первых двух недель после приобретения автомобиля обнаружение любых существенных технических неисправностей, не оговоренных при продаже, дает право потребовать возврата машины дилеру или соразмерного уменьшения ее покупной цены.

