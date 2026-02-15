Автошколы будут оценивать по погибшим выпускникам? Юристы против

В России обсуждают идею оценивать работу автошкол по новым критериям — вплоть до учета числа погибших в ДТП среди их выпускников. Однако, как пишет РБК, профессиональное сообщество и юристы встретили эту инициативу скептически. По их мнению, такой подход далек от объективности.

Главный аргумент критиков — отсутствие прямой причинно-следственной связи между качеством обучения и фактом аварии. По словам главного эксперта национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей транспортных средств Александра Лыткина, выпускник может идеально сдать экзамены, но нарушить правила уже после получения прав.

«Никто не может, так сказать, гарантировать, что кто-то из выпускников, например, в пьяном состоянии не выйдет на встречную полосу и кого-нибудь там не собьет», — объяснил эксперт.

Также, добавил Лыткин, плохая подготовка не всегда приводит к смертельному ДТП. По его словам, экзамены принимают сотрудники ГИБДД, а не инструкторы автошкол, что еще больше размывает ответственность.

В МВД, кстати, данные о ДТП при составлении рейтингов учебных заведений пока не учитывают. Но сама дискуссия показывает: ведомство ищет способы влиять на качество подготовки водителей.

Проблема еще и в том, что в стране нет единого регламента приема экзаменов. В разных регионах требования могут отличаться, а значит, сравнивать автошколы по числу аварий их выпускников некорректно.

Профессиональное сообщество предлагает альтернативу. Например, оценивать автошколы по соблюдению лицензионных условий, а не по статистике смертей.

Обращают внимание и на зарубежный опыт. По словам директора учебного центра компании «Автодром — Тренинг» Вячеслава Максимычева, в Германии экзамен принимает не только инспектор, но и представитель автошколы. Это повышает объективность и снижает риск предвзятости.

«Все действия, фразы экзаменатора строго регламентированы, имеется понятная дорожная карта экзамена. Перечень испытаний на практике четко определен. Экзаменатор дает указания, экзаменуемый их выполняет. Представитель автошколы отмечает в экзаменационном листе (такой же, как у экзаменатора) пройденные задания и их выполнение», — отметил эксперт.

Сейчас проект приказа проходит общественное обсуждение. Кроме того, напомнили специалисты, с 1 марта в России вступают в силу новые правила обучения: в программу добавили дополнительные часы и новые темы. Изменения направлены на выполнение государственных задач — снизить число погибших в ДТП к 2030 и 2036 годам.

