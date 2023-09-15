Автостоянку с шиномонтажом построят в Балашихе вдоль М-7 «Волга»

В ведомстве уточнили, что строительство ведется на 16 километре автодороги М-7 «Волга», вблизи ЖК Ривьера Парк. В здании будет пять этажей, оно рассчитано на 300 машиномест. Площадь автостоянки составит 8,5 тысячи квадратных метров, на первом этаже более 100 квадратных метров займет шиномонтаж. Сейчас строители выполняют подготовительные работы. Объект будет достроен в июле 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность запуска движения по участку М-12 «Москва — Казань».