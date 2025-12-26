Автовладельцы Балашихи пришли в ярость от ночной инициативы «тимуровца»

В подмосковной Балашихе, в микрорайоне Железнодорожный, после ночного снегопада 26 декабря десятки автовладельцев столкнулись с неожиданной формой «заботы», пишет REGIONS .

Неизвестный, действия которого в местном телеграм-канале «В Балашихе|Все новости» иронично окрестили «тимуровцем», в частном секторе на улице Граничная вручную отогнул дворники от лобовых стекол припаркованных машин и оставил их в вертикальном положении. Хотя, вероятно, его мотивом было предотвратить примерзание резиновых элементов, результат оказался противоположным и привел к материальному ущербу. Например, один из очевидцев заметил повреждение на капоте.

Подобные случаи не редкость: принудительное поднятие дворников на современных автомобилях может привести к повреждению не только самих рычагов, но и капота, а также к растяжению или поломке возвратных пружин.

«Сейчас гораздо сложнее починить механизм стеклоочистителя, чем заменить лопнувшую резину. Расходники можно поменять самостоятельно, а вот растянутую пружину придется чинить в автосервисе», — комментируют автолюбители.

Эта «услуга» оказалась не только бесполезной — современные щетки редко примерзают целиком, достаточно отлепить лишь резиновую часть, — но и вредной.

Юрист Гульназ Измайлова в комментарии для REGIONS дала четкий алгоритм действий для пострадавших. Первый шаг — вызвать участкового для фиксации факта порчи имущества и составить заявление. Затем необходимо привлечь представителей управляющей или обслуживающей организации для составления акта, который понадобится в суде, и обратиться в страховую компанию для оценки ущерба. Ключевым доказательством могут стать записи с уличных камер видеонаблюдения, если на них будет четко видно лицо нарушителя.

