Автозаправки на Украине обяжут добавлять биоэтанол в бензин

Все украинские автозаправочные станции с 1 мая будут обязаны добавлять в бензин по 5% биоэтанола. Об этом сообщила «Экономическая правда», которая выпускается на Украине.

Украина взяла на себя обязанности по евроинтеграции, поэтому правила продажи бензина в ней должны быть приведены в соответствие с законами ЕС. По этой причине украинским АЗС необходимо перейти на добавление этилового спирта, который выпускается при переработке сырья растительного происхождения, в бензин.

«Уже с 1 мая все без исключения автомобильные заправки в стране будут обязаны продавать бензин с добавлением не менее 5% биоэтанола», — указало издание.

Журналисты добавили, что идеальным для Украины вариантом было бы, если биоэтанол производился в стране, и смешивание с бензином также производилось бы на ее территории. Из-за конфликта такой сценарий видится маловероятным.

Ранее сообщалось, что на горящем Онежском судостроительном заводе в Петрозаводске взорвался газовый баллон. Из-за инцидента главе Карелии Артуру Парфенчикову пришлось досрочно завершить свою рабочую поездку и выехать на место происшествия.