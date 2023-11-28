Автозаправочную станцию модернизировали в подмосковной Рузе

Сотрудники Главгосстройнадзора Подмосковья выдали заключение о соответствии проектной документации модернизированной автозаправочной станции № 1134, которая расположена в поселке Колюбакино в Рузском округе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Станцию переделали по стандартам бренда «Газпромнефть». Застройщиком выступило ООО «Стройинжиниринг». АЗС, площадь которой составляет 127 квадратных метров, рассчитана на 240 заправок легковых и грузовых автомобилей в сутки неэтилированными бензинами и дизельным топливом. На ее территории также работает магазин. Ребрендинг станции проводился в течение полугода.

«Блочная автозаправочная станция АЗС оснащена оборудованием, необходимым для осуществления технологических операций по приему, хранению и выдаче ЖМТ для легкового и грузового автотранспорта», — добавили в пресс-службе.

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