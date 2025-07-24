Азербайджан обвинили в поставках нефти, загрязненной хлором

Азербайджан поставляет за рубеж по нефтепроводу сырье, которое загрязнено органическими хлоридами. Такие обвинения выдвинули сразу две компании, об этом сообщило агентство Bloomberg.

Первое обвинение в адрес Азербайджана о неподобающем качестве нефти, которая перекачивается за рубеж, выдвинула British Petroleum, фирма из Великобритании. Именно эта компания является основным иностранным потребителем азербайджанской нефти. По ее словам, часть поставленных ей партий сырья были загрязнены органическими хлоридами, которые применяются в местах добычи нефти для повышения нефтедобычи. Такие примеси в состоянии повредить оборудование нефтеперерабатывающих предприятий.

«В настоящее время BTC Co. оценивает качество сырой нефти на всех объектах вдоль трубопровода», — указали представители этой фирмы.

Вслед за британцами качество нефти раскритиковала и итальянская компания Eni SpA. Она столкнулась с трудностями на своих заводах по переработке нефти и теперь тщательно проверяет все поступающее к ней сырье, дополнительно контролируя его.

Ранее сообщалось, что Турция и Азербайджан заключили договор о военных поставках и логистике. Все документы прошли согласование между министрами обороны, после чего состоялось окончательное заключение соглашений. Помимо этого Минобороны Азербайджана подписало договор с компанией Baykar, которая выпускает беспилотники.