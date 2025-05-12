Смертельно опасные азиатские муравьи заполонили США

Азиатские жалящие муравьи стали угрозой для жизни американцев. Насекомых стало критично много, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на зарубежный портал Fox.

Азиатские муравья были завезены в США в 1932 году. Их укус приводит к анафилактическому шоку, что может привести к смертельному исходу.

Профессор энтомологии Дэн Суитер отметил, что эти насекомые нападют при угрозе, живя на стволах деревьев и бревнах. Однако специалист назвал и другую проблему: муравьи поедают растения и уничтожают своих сородичей. Это приводит к нарушению распространения семян. Получается, что азиатские вредители несут ущерб экосистеме, поэтому их распространение нужно контролировать. Сейчас их популяция слишком большая, заключает зарубежный портал.

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