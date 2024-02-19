Бабкина опровергла новости о расставании с молодым возлюбленным

73-летняя Надежда Бабкина и 43-летний Евгений Гор все реже показывались на публике, что породило слухи о расставании. Однако недавно певица откровенно ответила на вопрос о разрыве, что, как она полагает, должно положить конец сплетням. Об этом сообщает портал «Дни.ру» .

Евгений Гор и Надежда Бабкина являются не только любовниками, но и коллегами по цеху. Их знакомство произошло еще в 2003 году, с тех пор они были во всех смыслах неразлучны. Однако злые языки то и дело их разводят, порождая слухи и новости о расставании.

В эфире «МУЗ-ТВ» Бабкина открыто ответила на информацию о разрыве с Гором.

«Никто не расстается. Хоть нас расставали сто раз», – призналась певица.

При этом слухи распространялись еще и со стороны подписчиков Гора. Тогда мужчина пожаловался, что его некому фотографировать на отдыхе. Тогда новость подхватили и стали строить теории о разладе в отношениях Бабкиной и Гора.

Ранее сообщалось, что Бабкина появилась с молодым актером в ролике с переодеваниями.