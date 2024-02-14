Рудковская осадила Поплавскую за критику раскаявшегося Киркорова

«Красная Шапочка» Яна Поплавская набросилась на Филиппа Киркорова с критикой из-за поездки в жителям Донбасса. Однако не все звезды положительно оценили ее нападки: Яна Рудковская вовсе была шокирована. Она высказала все артистке в личном блоге, передает портал «Дни.ру» .

Звезды российской эстрады совершили ошибку, когда поучвствовали в «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой. Их повально отменяют, вырезают из шоу, разрывают рекламные контракты. Не обошло это и Филиппа Киркорова. После хейта он собрался силами и решил доказать делом, а не словом, что заслуживает народной любви. Для этого певец пожертвовал гонорары пострадавшим в Белгородской области, а позже появился в Донбассе. Там он дал концерт, передал гумпомощь, пообщался с жителями и военными.

Пока Поплавская называет это «показухой», Рудковская считает, что артист поступил правильно и не заслуживает такой критики. По словам продюсера, нужно поощрять добрые поступки, а не осуждать их.

«Чисто по фактам: Дима (Билан - прим.ред.) пожертвовал и оплатил помощи около 7 миллионов на протезирование. 3 млн — приюту для бездомных животных. Не вам, Яна. И не ради вашего одобрения. А ради ЛЮДЕЙ. И Филипп оплатит — можете не сомневаться. И на самом деле, дорогая Яна, ваши чувства гораздо менее важны, чем чувства ребят там. Потому что это делалось не для вас, а для них», — обратилась Рудковская к теске.

Как напомнила блондинка, на деле многие участники той самой вечеринки помогали жителям ДНР уже неоднократно, просто это не афишировалось.

За Киркорова также вступался продюсер Иосиф Пригожин. По его словам, отмена оскандалившихся артистов - это проблема не только звезд. Ситуация вызвала убытки у телеканалов и организаторов.

Ранее сообщалось, что народный артист РФ Юрий Назаров осудил Филиппа Киркорова на поездку на СВО.