Бабкина устранили из летного состава отряда ЦПК им. Гагарина

Космонавт Андрей Бабкин больше не является членом летного состава отряда космонавтов имени Ю.А. Гагарина, как следует из данных, представленных на сайте Центра подготовки космонавтов (ЦПК), который является частью Роскосмоса, сообщил ТАСС.

Его имя удалено из раздела «Действующие космонавты», однако в его персональной карточке указано, что он все еще занимает пост заместителя командира отряда по научной работе.

В 2010 году Бабкин был назначен кандидатом в космонавты-испытатели в ракетно-космической корпорации «Энергия», входящей в Роскосмос.

В 2012 году он стал космонавтом-испытателем отряда ЦПК. На протяжении своей карьеры он несколько раз назначался членом экипажа, но так и не смог отправиться в космос.

Ранее сообщалось, что Михаила Хайкина назначили заместителем председателя Правительства Московской области.