«Бабу посадили, и она погибает»: россияне высказались о мере пресечения Блиновской

Адвокаты Елены Блиновской обжаловали продление блогеру домашнего ареста, о чем сообщили «Известия» с ссылкой на пресс-службу Пресненского суда.

Напомним, известная инфлюэнсер является организатором «Марафона желаний», а в ее деле фигурирует обвинение за отмывание денег и неуплату налогов почти на миллиард рублей. Следствие утверждает, что с 2019 по 2021 год Елена Блиновская занижала свои доходы посредством деления их на части и переписывания имущества на мужа.

«Дома бабу посадили без выхода в Stories и все, она погибает»; «По Рублевке гулять вздумала, ага»; «Жаль, что судят ее не за обман людей, а за неуплату налогов. Надо за мошенничество в особо крупных», — написали в Сети недовольные россияне.

На данным момент блогер все еще остается под домашним арестом, его срок был продлен еще на месяц.

Ранее соратников Блиновской уже приговорили к трем годам лишения свободы.