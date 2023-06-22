«Надеюсь, ее посадят на более долгий срок»: соратников Блиновской приговорили к лишению свободы

Мужчина и женщина, работавшие с блогером Еленой Блиновской, осуждены на три года лишения свободы условно, сообщает РИА Новости.

Сотрудники УФСБ России по Ярославской области выяснили, что соратники Блиновской разработали алгоритм для обналичивания денежных средств. Их система включала более полусотни подставных фирм. По данным службы безопасности, общий оборот предприятия по выводу денег составил почти 300 миллионов рублей.

Фрунзенский районный суд Москвы осудил пособников «королевы марафонов» в незаконной банковской деятельности и приговорил к условному лишению свободы на три года.

«Почему тогда ее муж все еще на свободе? Он тоже ей помогал деньги незаконно выводить»; «Сколько же еще таких «соратников» у этой Блиновской?»; «Противно, что этой мошеннице еще и помогал кто-то»; «Надеюсь, ее посадят на более долгий срок», — прокомментировали новость пользователи Сети.

Напомним, что блогера Елену Блиновскую обвиняют в уклонении от уплаты почти миллиарда рублей налогов за 2019-2021 годы и отмывании денег. Сейчас фигурантка дела находится под домашним арестом.

Ранее россияне назвали лучшие отмазки Блиновской от домашнего ареста.