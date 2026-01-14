Бабушка беременна: невероятная история из Китая о материнстве

В северо-восточной китайской провинции Цзилинь 62-летняя женщина забеременела с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Информация об этом случае опубликована в издании South China Morning Post, передает «Лента.ру».

Согласно сообщению, женщина приняла решение после гибели своего единственного сына в январе 2025 года. Ее сестра под ником Сяо Вэй ведет публичный дневник в социальных сетях, где делится подробностями о состоянии и ощущениях беременной.

В публикациях женщина описывает активность плода и высказывает предположение, что у нее родится мальчик. Она также допускает, что этот ребенок может стать реинкарнацией ее умершего сына. Медицинские специалисты отмечают, что беременность в таком возрасте сопряжена с высокими рисками осложнений и исключает возможность естественных родов.

Общественная реакция на данную историю разделилась. Часть пользователей выражает поддержку, другая часть высказывает сомнения относительно физических возможностей пожилой матери и будущего ребенка. Сестра женщины в ответ на критику подчеркивает, что никто не может понять глубину ее горя и настойчивости.

